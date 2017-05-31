Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Lice'den acı haber geldi: 3 şehit !

Diyarbakır - Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan güvenlik görevlilerinden 3'ü şehit oldu.

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İstanbul Boğazından bir dev geçti

İstanbul - İstanbul Boğazı bugün dev bir konuğu ağırladı.

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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

İstanbul - TÜİK verilerine göre Nisan ayında ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 9,9 arttı.

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TEOG sonuçları açıklandı

Ankara - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklandı.

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Halk otobüsü şoförü, psikolojim bozuldu deyip...

Ankara - Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) sürücüsü, psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi.

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Küçük çocuğun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Sivas - Küçük bir çocuğun üzerinden okul servis minibüsü geçti. Minik çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Su borusu bomba gibi patladı !

Kiev - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yer altından geçen su borularının çökmesi sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın ardından sokaklar göle döndü.

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5 yaşındaki 'cesur yürek'

Mumbai - Kardeşi gibi kaçmadı, cesaretiyle köpekleri kaçırttı.

