Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Tam 1044 gün sonra

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

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Bahçeli'den NATO'ya sert tepki

Ankara - MHP lideri Devlet Bahçeli, NATO'nun Rakka operasyonuna katılmasının PKK/PYD/YPG'ye bir yönüyle destek, değilse bile eylem ve emellerine göz yumması anlamına geldiğini söyledi, sert konuştu.

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İzmir'de cinnet dehşeti: 3 ölü!

İzmir - Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, eşi ve 5 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

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3 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Adana - Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında kadınların da buluduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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Moskova'yı fırtına vurdu: 11 ölü !

Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da dün etkili olan fırtına nedeniyle 11 kişi öldü.

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Pes dedirten sorumsuzluk: Böyle anne baba görülmedi !

Mumbai - Hindistan'da çekilen bu görüntü, sorumsuzluğun bu kadarına da pes dedirtti.

