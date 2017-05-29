Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Hükümetten 'kıdem tazminatı' ve 'emeklilik yaşı' açıklaması

Ankara - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarıya çekilmesine ilişkin bir çalışmanın gündemde olmadığına işaret ederek, "Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesi ile ilgili çalışma söz konusu değil" dedi.

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Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 54 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kaç kişi başvurdu: Kaç para yapılandırıldı ?

Ankara - Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı" dedi.

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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gündür devam eden operasyonlarda 676 adet muhtelif tipte silah, 342 bin 142 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 75 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

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Otomobil dev geyiğe böyle çarptı

Arhangelsk - Dev geyiğin telef olduğu feci kaza kameraya böyle yansıdı.

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Yılan yılanı yutmak isterse !

Teksas - Yılanı yutamayınca böyle kustu.

