Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"15 Temmuzda meydanlara inenler Gezi gençleri değildi" İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından birinin gençler olduğunu vurgulayarak, "O gece oraya gelenler Gezi Parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını seven, milletini seven, bayrağı ve ezanı için yola koyulan gençlerdi" dedi. ... Van ve Kuzey Irak'ta 23 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında Van'da 10, Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi. ... Manisa beşik gibi ! Deprem anı kamerada Manisa - Dün merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sabah saatlerinden itibaren arka arkaya 4.4, 4.0, 4.6 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı. 5.1'lik deprem anı Manisa'da bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. ... Valilikten hastaneye kaldırılan askerlere ilişkin açıklama Manisa - 68 Mehmetçiğin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasıyla ilgili son durumu açıklayan Manisa Valiliği, askerlerden 56'sının taburcu edildiğini, 12 askerin ise müşahede altında tutulduğunu belirterek askerlerde enfeksiyon ya da zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını belirtti. ... Polise roketli saldırı Karakas - Venezuela'nın başkenti Karakas'taki hükümet karşıtı gösteride, güvenlik güçlerine el yapımı roketle patlayıcı fırlatıldı.
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