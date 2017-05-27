Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Şoför uyudu, otobüs şarampole uçtu: 8 ölü, 32 yaralı Ankara-Çankırı çandır yol ayrımında meydana gelen otobüs kazasında 8 yolcu hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi yaralandı.
... Van'da 55,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van'da narkotik polisi tarafından bir evde yapılan aramada 22 kilo 240 gram kubar esrar, 7 kilo 41 gram eroin, 1 kilo 81 gram metanfetamin ile 3 kilo 78 gram plaka esrar ele geçirildi. İl merkezinde bir minibüste yapılan aramada da 20 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.
... 20. Tarihi Batı Anadolu Rallisi başladı Klasik Otomobil Kulübü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Tarihi Batı Anadolu Rallisi' Bursa'da start aldı.
... İnternette hızlı zayıflama tuzağına dikkat İnternette satışa sunulan zayıflama haplarına dikkat çeken Diyetisten Yasemin Özdeş Yılmaz, "16 yaşında zayıflama ilacını kullanarak hayatını kaybeden kızlar var" dedi.
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