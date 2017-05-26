Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"15 Temmuz'un arkasında FETÖ olduğu kesinleşti"

TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunun raporla kesinleştiğini açıkladı.



...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arena " isminin verilmesine tepki göstererek," Bakana talimat verdim. Arena isimlerini statlardan kaldıracağız." dedi. Erdoğan ayrıca , okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü iddialarını da yalanladı.



...

"4 bini aşkın hakim ve savcı meslekten uzaklaştırıldı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk yargısı içinde 4 bini aşkın FETÖ terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle meslekten uzaklaştırılan hakim ve savcı oldu. HSYK incelemelerini bitirdi şu anda incelenmedik hakim ve savcı kalmadı" dedi.



...

TSK: 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele ve hudut güvenliği alanlarında geride kalan hafta yapılan faaliyetler kapsamında, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



...

Fikri Sağlar'ın cezası belli oldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.



...

Korkunç kazada bir aile yok oldu

Aydın'da ailece bir yemeğe katılan Aydoğan Ailesi, yemek ve ziyaret sonrası evlerine dönerken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Maden yüklü tırın altına giren otomobilde bulunan 5 kişilik aileden 4 kişi feci şekilde hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



...

Mısır'da bilanço artıyor: 26 ölü

Mısır'da Kıpti Hristiyanlarını taşıyan yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.



...

Mustafa Ceceli eşinden boşandı

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli eşinden boşandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

