Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Onlar eğitimci değil, DKHP-C üyesi"

Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DKHP-C üyesi olduğunu belirterek, "Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz. Çocuklarımızı eğitim alsınlar diye terör örgütü mensuplarının eline asla teslim edemeyiz" dedi.

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14 hain öldürüldü: 5 şehidimiz var !

Ankara - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu.

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81 ilde dev operasyon: Bin 485 kişi yakalandı

Ankara - Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısında arandığı tespit edilen bin 485 kişi yakalanırken, 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

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Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 4 ölü

Düzce - TEM otoyolunda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine giren kamyona arkadan otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ölürken, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

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Kupa Manchester United'ın

Stockholm - UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United, Ajax'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Talisca ile 1 yıl daha

İstanbul - Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

