Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Onlar eğitimci değil, DKHP-C üyesi" Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DKHP-C üyesi olduğunu belirterek, "Biz çocuklarımızı terörist olarak eğitsinler diye okula göndermiyoruz. Çocuklarımızı eğitim alsınlar diye terör örgütü mensuplarının eline asla teslim edemeyiz" dedi. ... 14 hain öldürüldü: 5 şehidimiz var ! Ankara - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 hain öldürüldü. Çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu ise şehit oldu. ... 81 ilde dev operasyon: Bin 485 kişi yakalandı Ankara - Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısında arandığı tespit edilen bin 485 kişi yakalanırken, 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. ... Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 4 ölü Düzce - TEM otoyolunda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine giren kamyona arkadan otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ölürken, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. ... Kupa Manchester United'ın Stockholm - UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United, Ajax'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. ... Talisca ile 1 yıl daha İstanbul - Beşiktaş, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.