Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

O babayiğidi kendi buldu
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB'a "Diyorum ki; gelin şu yüzde 100 yerli üretim olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım" çağrısında bulundu. Çağrıya olumlu yanıt geldi.
...
İşte Başbakan Yıldırım'ın yeni görevi
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeniden grup başkanı seçildi.
...
Pide fiyatları belli oldu
Ankara - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Pidenin 2017 yılında 300 gramı 2 lira olacak" dedi.
...
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol, olmayacaksan...
Antalya - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme hakkına yönelik tercihi konusunda "Net bir şekilde pişman değilim" dedi. Baykal, Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Aday olacaksan ol. Olmayacaksan, buradan birisini seçelim" dedi.
...
Ankara'da FETÖ operasyonu: 139 gözaltı kararı
Ankara - Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 139 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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Cinnet getiren polis, anne ve babasını öldürdü
Hatay - Ailesinin yanına izne gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, evinde geçirdiği cinnet sırasında annesini, babasını silahla vurarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaraladı.
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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
İstanbul - Küçükçekmece'de kaza yapan araç taklalar atarak parkın duvarına çarptı. Aracın çarptığı duvarın önünde saniyeler önce duran gençler ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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