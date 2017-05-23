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Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi
Manchester - İngiltere'de 22 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi.
...
"Manchester'daki terör saldırısı..."
İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden 59 vatandaşı yaralanan İngiltere Devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.
...
Teröre karşı 'küresel mücadele' çağrısı yaptı
Tiflis - İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen terör saldırısını lanetleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadele küresel olmalıdır. Teröristler arasında herhangi bir sınıflama yaparsak, zafiyet devam eder" dedi.
...
FETÖ'ye art arda operasyonlar
İstanbul - FETÖ'ye yönelik art arda dev operasyonlar gerçekleştirildi.
...
Kılıçdaroğlu'ndan o soruşturmaya tepki
Ankara - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi.
...
FETÖ'yle mücadele konusunda sert eleştiriler
Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fetullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda eleştirilerde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki çıkışına destek verdi.
...
Göstericiler üzerine benzin döküp ateşe verdi
Karakas - Venezuela'da hükümet karşıtı eylemlerde dehşet verici bir olay yaşandı.
...
Acıkan çakal alışverişe çıktı
Bursa - Aç kalınca şehre inen çakal, markete daldı. Para ödeyecekmiş gibi tezgaha çıkarak marketçiyi şok eden çakal, reyonları gezdi, umduğunu bulamayınca geldiği gibi gitti. O onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
...
Askeri tank böyle batırıldı
Antalya - Kaş ilçesinde dalış turizmi için batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk 1960 model tankın deniz dibine indiriliş görüntüleri paylaşıldı.

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