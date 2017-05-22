Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz"

İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığının ana teması haline getirildiğini belirterek, "Sınırsız üretim hırsı ve yüksek kar anlayışıyla temel gıda ürünlerinin dahi tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde bu konuya hak ettiği önemin verilmediğini düşünüyoruz" dedi.

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ABD'ye sözlü ve yazılı protesto

Ankara - ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve Türk korumalara ABD güvenlik personelinin profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışları sözlü ve yazılı olarak protesto edildi.

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Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !

Ankara - İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son 5 ay içerisinde 4 bin 786 operasyon yapıldığını, operasyonlarda toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İşte Diyanet İşleri Başkanının FETÖ liderine gönderdiği mektup

Ankara - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e gönderdiği mektup ortaya çıktı

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Öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi varmış

Ankara - Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı teröristle ilgili, "Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı" dedi.

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Daha fazla tutamadı: Eşi 8'inci kattan aşağı düştü

İstanbul - Beylikdüzü'nde 8'inci katın penceresinden atlayarak intihara kalkışan kadını, sağır ve dilsiz olan kocası tutarak yukarıya çekmeye çalıştı. Ancak kadın metrelerce yükseklikten düşerek yere çakıldı.

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İnatçı sürücüler gişelerde sıkıştı

İstanbul - Kartal Samandıra gişelerinde, iki inatçı sürücü aynı gişeden geçmek isteyince sıkışıp kaldılar.

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Son Durak filmi gibi !

Açe - Endonezya'da bir köpeğin telef olduğu ilginç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

