Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



3 yıl sonra yeniden AK Parti'nin başında

Ankara - Yeni hükümet sisteminin kabulünün ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye geri dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongreyle de AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

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Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı öldürüldü

Ankara - Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi terörist ölü olarak ele geçirildi.

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Kamu Personel Seçme Sınavı yapıldı

İstanbul - Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı.

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Canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL

Gaziantep - Market işletmecisi Ali Teknikel, vatandaşların sürekli adres sormasını fırsata çevirerek, adres tarifini 1, adrese götürmeyi ise 2 TL karşılığında yapıyor.

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Hatay'da 1 kamyon kaçak silah ele geçirildi

Hatay - Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir kamyon dolusu av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile mermiler ele geçirildi.

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İstanbul'da iki ayrı kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul - TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te yaşanan kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu

Halifax - Kanada'da kıyıda gördükleri deniz aslanını izlemeye koyulan turistler, inanılmaz bir olayla karşılaştı.

