Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
3 yıl sonra yeniden AK Parti'nin başında Ankara - Yeni hükümet sisteminin kabulünün ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye geri dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongreyle de AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. ... Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı öldürüldü Ankara - Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi terörist ölü olarak ele geçirildi. ... Kamu Personel Seçme Sınavı yapıldı İstanbul - Kamudaki A grubu kadrolarla öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. ... Canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL Gaziantep - Market işletmecisi Ali Teknikel, vatandaşların sürekli adres sormasını fırsata çevirerek, adres tarifini 1, adrese götürmeyi ise 2 TL karşılığında yapıyor. ... Hatay'da 1 kamyon kaçak silah ele geçirildi Hatay - Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir kamyon dolusu av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile mermiler ele geçirildi. ... İstanbul'da iki ayrı kaza: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul - TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te yaşanan kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. ... Deniz aslanı küçük kızı az daha öldürüyordu Halifax - Kanada'da kıyıda gördükleri deniz aslanını izlemeye koyulan turistler, inanılmaz bir olayla karşılaştı.
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