Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik
"Bu millete en büyük zulmü baskıcı jakobenler yaptı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır" dedi.
... Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünün 9 maddesinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Tüzüğümüze yeni bir madde ekledik. Bu madde de 77/ A başlığı altında düzenledik, maddenin başlığı Genel Başkan Vekili" dedi.
... İran'da Ruhani 'resmen' kazandı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oyla resmen kazandı.
... Gaziantepspor küme düştü Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Gaziantepspor, Adanaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, 27 sezon ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.
... 68 yıl kimliksiz yaşadı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan Mehmet Tor, 68 yaşına kadar kimliksiz yaşadı.
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