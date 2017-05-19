Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Erdoğan açıkladı: Darbe girişimine bundan dolayı girdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dershanelerin kapatılmasının ardından FETÖ terör örgütünün saldırmaya başladığını belirterek, "Sadece yılda asgari 1 milyar oradan kazanıyorlardı. Musluk kapatılınca çılgına döndüler. Darbe girişimine bundan dolayı girdiler" dedi.



...

3 terörist öldürüldü, 2'si yakalandı, 5'i teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl Kiğı'da 3 teröristin ölü ele geçirildiğini, Tunceli Nazımiye'de 2 teröristin yakalandığını, Şırnak Silopi ile Şanlıurfa Suruç'ta ise toplamda 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.



...

İşte üniversitelerdeki öğrenci sayısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülke genelindeki 183 üniversitede 7 milyon 198 bin 987 öğrencinin öğrenim gördüğünü duyurdu. Halihazırda üniversitelerde 65 yaş üstü 2 bin 194 öğrenci öğrenimini sürdürürken, 16 yaşından küçük 98, 16 yaşında ise 60 bin 217 genç, çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görüyor.



...

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12'si yabancı uyruklu 17 şüpheli yakalandı.

