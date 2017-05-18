Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

Ankara - AK Parti'ye Genel Başkan Vekilliği geliyor. Pazar günü yapılacak olağanüstü kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan, Başbakan Binali Yıldırım'ın da genel başkan vekili olması bekleniyor.

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Kuzey Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesinde yapılan operasyonda, saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Aranan 141 kişi yakalandı

Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 141 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 11 şahıs hakkında adli/idari işlem uygulandı. Ayrıca, dilencilik yapan şahıslar üzerinden çıkan 33 bin 682 TL paranın mülkiyeti kamuya geçirildi.

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Ambarlı Limanı'nda 30 milyonluk kaçak sigara ele geçirildi

Ankara - Gümrük muhafaza ekipleri, Konteyner Liman Takip Sistemi ile kaçağa geçit vermedi. İstanbul Ambarlı Limanı'nda Mısır'dan gelen 5 konteyner içerisinde piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 3 milyon paketi aşkın kaçak sigara ele geçirildi.

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Arabalı vapur lüks yata böyle çarptı

İstanbul - İstinye açıklarında Beykoz'a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapurun lüks tekneye çarpma anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Usta oyuncu hayatını kaybetti

İstanbul - Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Halkalı'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

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İftarda ve sahurda ne yemeli, nelere dikkat etmeli ?

Ankara - Medicana İnternational Ankara Diyetisyeni Seval Alemdar, Ramazan ayında sahurda ağır yağlı, salçalı, susatacak, salamura gıdalardan uzak durulması gerektiğini; yağ konulmadan, bol nane ile yapılan çorbaları tavsiye ettiğini söyledi.

