Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Sabancı suikastı sanığına müebbet

İstanbul - Sabancı suikastı davasında, 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davanın sanıklardan Fehriye Erdal'ın firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrıldı.

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HSK üyeleri belli oldu

Ankara - Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu.

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5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Konya'da vahşet: Eski eşi ve ailesini öldürdü

Konya - Konya'da bir kişi, boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı.

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Madencilerin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki maden kazasında mahsur kalan iki işçinin cansız bedenlerine yatay şekilde 830 metrede ulaşıldığını bildirdi.

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Dinamitle eski sevgilisinin evini patlattı: 2 ölü

Antalya - Antalya'da eski madenci, gönül ilişkisi yaşadığı kadının evini, hazırladığı dinamitle patlattı. Patlamada şahıs ve kadın hayatını kaybetti.

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Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı

Elazığ - Elazığ'da bir yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

