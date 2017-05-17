Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Sabancı suikastı sanığına müebbet İstanbul - Sabancı suikastı davasında, 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davanın sanıklardan Fehriye Erdal'ın firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrıldı. ... HSK üyeleri belli oldu Ankara - Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi belli oldu. HSK üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazar ve Hamit Kocabey oldu. ... 5 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Konya'da vahşet: Eski eşi ve ailesini öldürdü Konya - Konya'da bir kişi, boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı. ... Madencilerin cansız bedenine ulaşıldı Antalya - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesindeki maden kazasında mahsur kalan iki işçinin cansız bedenlerine yatay şekilde 830 metrede ulaşıldığını bildirdi. ... Dinamitle eski sevgilisinin evini patlattı: 2 ölü Antalya - Antalya'da eski madenci, gönül ilişkisi yaşadığı kadının evini, hazırladığı dinamitle patlattı. Patlamada şahıs ve kadın hayatını kaybetti. ... Otobüs tıra çarptı: 2 ölü, 30 yaralı Elazığ - Elazığ'da bir yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.