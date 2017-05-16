Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



AK Parti grubuna 'genel başkan' olarak son hitap

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mayıs'taki olağanüstü kongre öncesi son kez 'genel başkan' olarak AK Parti Meclis Grubuna hitap etti.

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Ömer Halisdemir davasında ara karar

Ankara - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi.

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Bahçeli'den CHP'ye çok sert eleştiriler

Ankara - MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'yi hedef alarak, "HDP'ye fahri sözcülük yapmak net biçimde Kandil'e göz kırpmak, İmralı'ya şirinlik yapmak, Kürdistan müteahhitlerine takla atmaktır" dedi.

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İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Enerji Bakanlığı ve bağlı kuruşlarda görevli 60 kamu görevlisi ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kadıköy'de tehlikeli şov

İstanbul - Kadıköy'de eski model bir araçla drift yapan trafik magandası trafiği tehlikeye attı.

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Çamaşırhanede patlama: 14 yaralı

Yeni Delhi - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir çamaşırhanede kazan patladı.

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Susuz kalan yılana şırıngayla su

Necran - Suudi Arabistan'da çölde safari yapan grup, takdire şayan bir harekete imza attı.

