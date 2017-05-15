Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
52 terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi Muğla - 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. ... İşsizlik rakamları açıklandı İstanbul - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti. ... İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul - Beykoz köy yolunda moloz yüklü kamyon, önce karşı yönden gelen öğrenci servisine, ardından da bir minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. ... İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun İstanbul - Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 gaspçı, yaklaşık 1 dakika içerisinde soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı. ... İşte Galatasaray'ın borcu İstanbul - Galatasaray Kulübünün borcu 2 milyar 391 milyon lira olarak açıklandı. Toplam alacağın 1 milyar 599 milyon lira olduğu, borç-alacak farkının ise 792 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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