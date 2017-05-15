Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



52 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi

Muğla - 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile yüzde 12,6 seviyesinde gerçekleşti.

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İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

İstanbul - Beykoz köy yolunda moloz yüklü kamyon, önce karşı yönden gelen öğrenci servisine, ardından da bir minibüse çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı.

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İstanbul'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

İstanbul - Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli, silahlı ve bıçaklı 3 gaspçı, yaklaşık 1 dakika içerisinde soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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İşte Galatasaray'ın borcu

İstanbul - Galatasaray Kulübünün borcu 2 milyar 391 milyon lira olarak açıklandı. Toplam alacağın 1 milyar 599 milyon lira olduğu, borç-alacak farkının ise 792 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

