Günün özeti

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim"

İzmir - Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı. Yıldırım, "Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim" dedi.

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10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ve Sinat-Haftanin kırsalına düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bakan Kılıç'tan sporculara Anneler Günü sürprizi

Bakü - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü 2017 4. İslam Dayanışma Oyunları'nda yer alan Türk anne sporcuları ziyaret etti, Anneler Günü'nü kutladı.

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Selfie bahanesiyle belediye başkanına yumurtalı saldırı

Edirne - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın pazar yeri ziyareti sırasında, selfie (özçekim) bahanesiyle yanına gelen bir şahıs, Gürkan'ın yüzüne elindeki yumurtayı çarptı. Sol gözünden darbe alan Gürkan, hastaneye kaldırıldı.

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Düğünde maganda dehşeti

Mumbai - Hindistan'da bir düğün töreninde silahlar ateşlenmeye başlayınca facia yaşandı.

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Kopan dev cam bisikletli şahsın üzerine düştü

Gansu - Çin'de bir binanın penceresinden kopan cam, kaldırımda ilerleyen bisikletlinin üzerine düştü.

