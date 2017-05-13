Günün özeti

Ölü sayısı 23'e yükseldi

Ölü sayısı 23'e yükseldi

Muğla'da tur midibüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında kalan 3 kişinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 23'e yükseldi.

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Soma, maden şehitlerini andı

Manisa Soma'da yaşanan ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası, 3. yılına girdi. Soma Maden Şehitliği'nde düzenlenen resmi anma programı öncesinde, şehit yakınları ve ziyaretçiler şehitler için dualar etti.

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İzmit Limanı'nda dev kokain operasyonu: 59 milyon TL

İzmit Limanı'nda konteyner içerisine gizlenmiş 293 kilo 524 gram kokain ele geçirİLdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 59 milyon TL olduğu bildirildi.

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İbrahim Erkal'ı son yolculuğuna binler uğurladı

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının annesi, oğlunu tabutunu öperek uğurlarken, Erkal'ın oğlu da cenazede ön tarafta saf tuttu. Cenazeye Mahsun Kırmızıgül, Cengiz Kurtoğlu, Emine Ün gibi ünlü isimler de katıldı.

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7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari/Çukurca Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale gerildiğini, 2017 yılı başından itibaren Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 166 olduğunu açıkladı.



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İşkenceci bakıcı Marmaris'te yakalandı

İstanbul'da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

