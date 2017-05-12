Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Trump'la görüşmemiz virgül değil, nokta mesabesinde olacak" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ara bir öncü ekibi ABD'ye göndermiştik. Gerekli konularda oralarda bazı ön görüşmeleri yetkililerle yaptılar ve heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Sayın Trump'la bu görüşmeleri yapalım istiyoruz ki, bizim yapacağımız görüşme virgül mesabesinde değil nokta mesabesinde olacaktır" dedi. ...
Başbakan Yıldırım'dan Rakka operasyonu açıklaması Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Savunma Bakanının Rakka operasyonun terör örgütü YPG ile yürütülmesinin yanlış olacağı görüşünde hemfikir olduklarını söyledi. ...
Dışişlerinden Yunanistan'a tepki: Bu komşuluğa sığmaz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu zanlılar maalesef iade edilmemiştir. Bu müttefikliğe, komşuluğa sığmaz. Yunanistan bizim çağrılarımızı maalesef olumlu şekilde değerlendirmedi" dedi. ...
Zeynel Bey Türbesi taşındı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı süren Ilısu Baraj suları altında kalmaması için taşınması yönünde karar verilen ve tek parça olarak taşıması için 2 yıldır çalışma yürütülen 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla yeni yerine taşındı. ...
Yandı denen 13 buçuk ton ceviz depoda bulundu Mersin-Tarsus otoyolunda alev alan tırda bulunan ve yandığı söylenen 13 ton 560 kilo ceviz içi Adana'da bir depoya yapılan operasyonla ele geçirildi. Kaçak yollardan iç piyasaya sürülmesi planlanan cevizin piyasa değerinin ise 400 bin TL olduğu bildirildi. ...
Canlı yayında havaya ateş etti Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, kayıp bir gencin yakını, canlı yayında konuştuğu sırada havaya ateş etti.
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