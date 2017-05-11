Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptı

Londra - Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı.

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Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı

Aydın - Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı.

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Talisca'nın cezası belli oldu

İstanbul- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.

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Ekmek kasasıyla saat hırsızlığı kamerada

İstanbul - Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor.

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Lastik bomba gibi patladı

Manisa - Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde kompresör ile şişirilen tır lastiği patladı. O sırada orada bulunan 3 kişinden biri lastiğin altında kalırken olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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Faciaya davetiye çıkaran yol çalışması

Agra - Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı.

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Kamyon dehşeti kamerada

Bangkok - Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.

