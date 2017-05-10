Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Başbakan ABD'yi uyardı

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin YPG'ye silah verme kararına ilişkin, "PKK'ya doğrudan veya dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri kabul etmemiz söz konusu değildir. Bunun doğuracağı sonuçlar, sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır" dedi.

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İşte CHP'nin yeni sözcüsü

Ankara - CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi.

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Kamyon şoförü teslim oldu

Denizli - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförünün teslim olduğu öğrenildi.

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17 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

İstanbul - Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızma çalışmalarını sağlayan 'mahrem yapılanmasına' yönelik İstanbul merkezli 17 ilde 53 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Motosiklet kamyonun yakıt tankına çarpınca...

Nanjing - Çin'de motosiklet kamyonun yakıt tankına çarpınca yangın çıktı. Olayda, alevler içinde kalan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

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Küçük çocuk 3. kattan böyle düştü

Pekin - Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk, 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.

