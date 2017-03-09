Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

OHAL uzayacak mı ?
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.
...
Darbecilere urganlı protesto
Muğla - Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, duruşma salonu önünde toplanan vatandaşlar, duruşma salonuna geçerken darbecileri urgan yağmuruna tuttu.
...
9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere çalıntı bir araç ve motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.
...
Atalay Filiz'in cezası belli oldu
Ankara - Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
...
Bodrum'u sel vurdu
Muğla - Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
...
Yine patenli çocuklar yine ölümüne yolculuk
İstanbul - Beşiktaş'ta otobüsün arkasın takılan patenli çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı.
...
Barcelona tarih yazdı
Barcelona - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve çeyrek finale yükseldi.
...
Milliler iki basamak geriledi
İstanbul - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Mart ayı sıralaması açıklandı. Türkiye iki basamak gerileyerek 26. sırada yer aldı.

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