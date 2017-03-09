Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



OHAL uzayacak mı ?

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.

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Darbecilere urganlı protesto

Muğla - Marmaris'te Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında, duruşma salonu önünde toplanan vatandaşlar, duruşma salonuna geçerken darbecileri urgan yağmuruna tuttu.

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9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçeleri kırsalında devam eden operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere çalıntı bir araç ve motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

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Atalay Filiz'in cezası belli oldu

Ankara - Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Atalay Filiz'in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bodrum'u sel vurdu

Muğla - Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

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Yine patenli çocuklar yine ölümüne yolculuk

İstanbul - Beşiktaş'ta otobüsün arkasın takılan patenli çocuklar, adeta kazaya davetiye çıkardı.

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Barcelona tarih yazdı

Barcelona - UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve çeyrek finale yükseldi.

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Milliler iki basamak geriledi

İstanbul - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) Mart ayı sıralaması açıklandı. Türkiye iki basamak gerileyerek 26. sırada yer aldı.

