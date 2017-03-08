Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"7 seçim kaybettin, hala tek adamsın" İzmir - Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili 'tek adam' eleştirilerine, "Tek adam gelecekmiş. 7 seçim kaybettin, hala tek adamsın" diye cevap verdi. ... Kritik görüşme sonrası önemli açıklamalar Berlin - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önce şuna karar vermemiz lazım. Biz iki dost olarak mı yolumuza devam edeceğiz, birbirimizden kopmayı mı tercih ediyoruz. Almanya da bu konuda kararını vermeli. Nasıl istiyorsa biz de ona göre adım atarız" dedi. ... Genelkurmay'da yaşananların çatı iddianamesi kabul edildi Ankara - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. ... 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... 35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler Afyonkarahisar - Sandıklı ilçesinde 35 yılı aşkın süredir lastik tamirciliği yapan 77 yaşındaki Vesile Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çalışmaları, üretmeleri ve birlik olunması gerektiği konusunda öğütler verdi. ... Depremzede öğrenciler ders başı yaptı Adıyaman - Samsat merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından öğrenciler için ilk ders zili çadır sınıflarda çaldı. ... İşte Galatasaray'ın borcu Galatasaray'ın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 831 milyon TL olduğu açıklandı. ... Çıldırtan gol: Santradan ağları buldu Rio - Brezilya 3. Liginde oynanan bir maçta atılan gol izleyenleri mest etti.
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