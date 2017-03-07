Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"ABD Büyükelçiğinin Kudüs'e taşınması..." Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in yerleşim politikasından ve ABD Büyükelçiğinin Kudüs'e taşınması planından kaygı duyduklarını ifade etti. ... Türkiye, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları bir arada Ankara - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde Antalya'da üçlü genelkurmay başkanları toplantısı gerçekleştirildi. ... Erdoğan'a desteğini yineledi, Kılıçdaroğlu'nun gafını değerlendirdi Ankara- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alman, Hollanda, Avusturya yönetiminin tutumları değişmediği takdirde Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse, onu yalnız bırakmayacağım" dedi. ... "Sen Almanya'ya tepki veriyorsun ama..." Ankara - Almanya'nın Türk bakanlarına yönelik tavrına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti de eleştirerek, "Sen Almanya'ya giderken yasaklıyorlar tepki veriyorsun ama aynı şeyi sen yapıyorsun" dedi. ... Katliam gibi: 7 ölü ! Bursa - İnegöl ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. ... Kuzey Irak'a hava harekatı Ankara - Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. ... 4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti Pensilvanya - Çocuk bakıcısı dehşeti kameraya yansıdı.
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