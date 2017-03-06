Günün özeti Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Avrupa'nın neden 'hayır' için çalıştığını anlattı Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da şu anda bir çok Türkiye karşıtı ülkenin yeni anayasa sistemi için yapılacak referandumda 'hayır' için çaba harcadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'yi desteklediklerinden mi, hayır. Bu sistemle Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye'ye söz geçiremeyecekler" dedi. ... 10 terörist etkisiz hale getirildi Ankara - Son 1 hafta içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2'si ölü olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. ... KKTC erken seçime gidiyor Lefkoşa - KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçim kararı aldı. ... Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor Konya - Rüyasında gördüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmek için elindeki Türk bayrağı ile yola çıkan 63 yaşındaki Osman Koç, kilometrelerce mesafe kat ettikten sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. ... PYD Türk askerine saldırdı: 4 yaralı Kilis - El Bab'daki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PYD'nin Mümbiç'ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralanırken, PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. ... Gövdede kullanılacak betonla 35 bin daire yapılabiliyor Artvin - Tamamlandığında dünyanın en yüksek gövdeye sahip 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak betonla 150 metrekare 35 bin daire yapılabiliyor.
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