Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Avrupa'nın neden 'hayır' için çalıştığını anlattı
Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da şu anda bir çok Türkiye karşıtı ülkenin yeni anayasa sistemi için yapılacak referandumda 'hayır' için çaba harcadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'yi desteklediklerinden mi, hayır. Bu sistemle Türkiye daha güçlü olacak, Türkiye'ye söz geçiremeyecekler" dedi.
...
10 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - Son 1 hafta içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2'si ölü olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.
...
KKTC erken seçime gidiyor
Lefkoşa - KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, erken seçim kararı aldı.
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Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor
Konya - Rüyasında gördüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmek için elindeki Türk bayrağı ile yola çıkan 63 yaşındaki Osman Koç, kilometrelerce mesafe kat ettikten sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.
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PYD Türk askerine saldırdı: 4 yaralı
Kilis - El Bab'daki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PYD'nin Mümbiç'ten havanlı saldırı düzenlemesi sonucu 4 Türk askeri yaralanırken, PYD mevzileri ateş destek vasıtalarıyla imha edildi.
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Gövdede kullanılacak betonla 35 bin daire yapılabiliyor
Artvin - Tamamlandığında dünyanın en yüksek gövdeye sahip 3. barajı olacak olan Yusufeli Barajının gövdesinde kullanılacak betonla 150 metrekare 35 bin daire yapılabiliyor.

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