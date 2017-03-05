Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Almanya'ya sert tepki: Nazi uygulamalarından farklı değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bakanların programlarını antidemokratik biçimde iptal eden Almanya'yı sert sözlerle eleştirerek, "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" dedi. ... "Söz veriyorum, bu örgüt bitecek" Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinin 'referandumdan evet çıkarsa biteriz' dediğini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz" dedi. ... 11 PKK'lı terörist öldürüldü Kandil'e düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı terörist öldürüldü. ... Mehmetçiğin 2172 rakımlı tepedeki kahramanlığı anıtlaştı Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı tepede anıt yaptırıldı. ... Medipol Başakşehir'in zirve takibi sürüyor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
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