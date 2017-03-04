Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: 10 bin kadro daha...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere müjdeyi verdi. Erdoğan, "Daha yeni öğretmenlere yönelik 20 bin kadro açıldı. Ağustos'tan sonra buna bir 10 bin daha ilave edeceğiz" dedi.

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"Terörist bayrağı dalgalandıranlara izin var..."

Başbakan Binali Yıldırım, "Alman makamlarının bu konudaki tutumlarını iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Almanya'da hayır diyenler teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara izin vereceksiniz. Ay yıldızlı bayrağını dalgalandıranlara yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez" dedi.

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Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki: Faşist bir uygulamadır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin, "Bize yapılan uygulama; faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır" dedi.

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TBMM'de yeni güvenlik konsepti

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, TBMM'de yıkılan eski halkla ilişkiler binasının yerine 2 yeni bina yapılacağını belirterek, yapılacak yeni binaların bulunduğu yere Meclisin zor günlerde sürekli çalışabileceği acil yönetim merkezi olarak kullanılacak bir mekan yapılacağını söyledi.

