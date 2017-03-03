Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Televizyonun, internetin, sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersini bu imkanları kendi kültürümüze yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin yolları bulmalıyız" dedi.

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"Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Bozdağ ve Bakan Zeybekci'nin Almanya'daki toplantılarına izin verilmemesine ilişkin, "Bu tesadüf değil, Alman derin devletinin sistematik bir şekilde uygulaması haline geldi. Neden? Türklerin burada kampanya yapmasını istemiyorlar. Çünkü onlar da hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşmalarını engelleyen Almanya'ya tepki göstererek, "Dünyaya demokrasi dersi vereceksin. Türkiye'den iki bakanın konuşmasına engel olacaksın. Asla doğru bulmuyorum" dedi.

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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0,81, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 1,26 arttı

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Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 10 terörist öldürüldü, 2 terörist ise yakalandı. Operasyon kameralarca saniye saniye kaydedilirken, sığınaktaki teröristin yakalanma anı da kameralara yansıdı.

