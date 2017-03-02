Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Hepsinin elimizde belgesi var"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Batı'yı eleştirerek, "Ne yazık ki YPG'ye PYD'ye silah desteği verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgesi var. DEAŞ'a silah veren de bu güçlerdir" dedi.

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"16 Nisan'da büyük bir değişime imza atacağız"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine darbe yapan milletin, 16 Nisan'da da 'evet' diyerek büyük bir değişime imza atacağını söyledi.

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Modacı Barbaros Şansal'a tahliye

İstanbul - "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın tutukluluğa itirazı kabul edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunan Şansal'ın tahliyesine karar verirken, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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Azerbaycan Ordusu işgalci Ermenileri böyle vurdu

Bakü - Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan'ın karargah olarak kullandığı bazı mevzileri imha etti.

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Dev vinç devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Jiangsu - Çin'de kuvvetli rüzgar dev vinci devirdi. Korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

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EURO 2024 için resmen başvurduk

İstanbul - Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024'e ev sahipliği yapmak için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

İstanbul - Galatasaray Kulübü, Lukas Podolski'nin sezon sonunda Vissel Kobe'ye transfer olacağını açıkladı.

