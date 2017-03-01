Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Ermenistan'ın işgalci tavrını..." İslamabad - Pakistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununa değinerek, "Ermenistan'ın işgalci tavrını her toplantıda dillendirmek durumundayız" dedi. ... Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi Amasya - Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sandığa gideceksiniz, haysiyetiniz ve şerefinizle hayır diyeceksiniz' sözlerine, "Hadi oradan. Benim vatandaşım evet de hayır da dese onurlu ve şereflidir. Hayır diyenleri onurlu demeyenleri aşağılayacaksın yazıklar olsun size" diye yanıt verdi. ... Adil Öksüz Londra'da mı ? Londra - İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşı, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz'e benzettiği şahsın gizlice fotoğrafını çekti. Görüntülendiğini anlayan şahıs ise kaçtı. ... Ayvacık'ta 16 dakikada 8 deprem meydana geldi Çanakkale - Ayvacık ilçesinde bir dakika arayla 4.9 ve 4.0 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. İlçede 16 dakika içinde toplam 8 deprem kayıtlara geçerken bölgedeki vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medya üzerinden paylaştı. ... Belediye Başkanı dalgıcı boğulmaktan kurtardı Kocaeli - Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı, suya atlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Kurtardı. ... 5 dil bilen çaycı ! Ağrı - 5 dil bilen ve iş bulamadığı için hayvan pazarındaki bir kahvehanede çalışmak zorunda kalan vatandaş, öğrendiği dilleri kullanabileceği bir iş arıyor. ... Örnek çalışma: Esnaf Kur'an öğreniyor Mersin-Erdemli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan çalışmayla sanayi esnafı Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.
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