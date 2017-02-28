Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karargah Rahatsız" manşetine ilişkin, "Burada atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bu gazetenin ne yönetimi, ne patronaj kadrosu muktedirdir. Bizi kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini ağır ödeyecektir" dedi.

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TSK'dan "Karargah Rahatsız" haberiyle ilgili açıklama

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri, "Karargah Rahatsız" haberiyle gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Yıl dönümünde '28 Şubat' zulmünü anlattı

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım, yıl dönümünde, 28 Şubat zulmüne değindi, o dönemde yaşananları hatırlattı.

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28 Şubat'ın başörtülü mağduru o gün yaşananları anlattı

Sivas - Tam 22 yıl önce, sadece başörtülü oldukları için mezuniyet törenine alınmamış ve saldırıya maruz kalmışlardı. O zulmün mağdurlarından Zöhre Uçar, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, olayın yaşandığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret etti ve o gün yaşananları anlattı.

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"Yunan tekrar denize dökülmeyi istiyorsa buyursun"

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan tekrar denize dökülmeyi istiyor, kovalanmayı canı çekiyorsa buyursun, Türk milleti buna hazır ve bunu bir kez daha yapacak imandadır" dedi.

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Kılıçdaroğlu referandum istedi

Ankara- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi referanduma gidelim bu kadar açık bu kadar net. Rakka'ya gidelim mi gitmeyelim mi gel referandum yapalım, millete soralım " dedi.

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CHP'li Başkan: Cumhurbaşkanının doğrularını dillendirdiğim için..

İstanbul - Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, siyasette kavgadan yana olmadığını belirterek, "Ben cumhurbaşkanının doğru yaptığı şeyleri dillendirdiğim için partimden ihraç edilmeye çalışılmış birisiyim. İktidar benim düşmanım değil" dedi.

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Bu da yabancı plakalı trafik magandası

İstanbul - Küçükçekmece'de biri yabancı plakalı iki araç, trafikte yaptıkları tehlikeli şovla hem sürücülerin hem yayaların yüreğini ağzına getirdi.

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Köpek balığı kurtarma operasyonu

Florida - ABD'nin Florida eyaletindeki köpek balığı kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

