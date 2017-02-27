Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Art arda iki önemli görüşme

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım bugün iki önemli görüşme yaptı.

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18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat haftasındaki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarında 18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi.

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Oscar'lar sahiplerini buldu: Törende tarihi skandal !

İstanbul - Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi.

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Diyarbakır'da yük treninin geçişi sırasında patlama

Diyarbakır- Sur ilçesinde teröristler tarafından raylara tuzaklanan el yapımı patlayıcı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıkarken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Hac ücretleri açıklandı

Ankara - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki hac kuralarının çekilmesinin ardından hac ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı. Hac ücretleri de açıklandı.

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Hem kasayı soydu hem baklava yedi

İstanbul - Kartal'da bir baklavacıya giren arsız hırsızın kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinde bulunan baklavaları yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de aynı iş yerine girdiği öğrenildi.

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Dev dalgalar çocuğu az daha yutuyordu

Honolulu - ABD'nin Havai eyaletinde plaj kıyısında oyun oynayan çocuk ölümden döndü.

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Akülü arabası çalındı, artık dışarı çıkamıyor

Konya - İki ay önce akciğer kanserinden babasını kaybeden 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kızın akülü arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

