Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Art arda iki önemli görüşme
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım bugün iki önemli görüşme yaptı.
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18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı, 20-27 Şubat haftasındaki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarında 18'i ölü 36 terörist etkisiz hale getirildi.
...
Oscar'lar sahiplerini buldu: Törende tarihi skandal !
İstanbul - Oscar'lar sahiplerini buldu. Gecede 'En iyi film' yanlış anons edildi.
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Diyarbakır'da yük treninin geçişi sırasında patlama
Diyarbakır- Sur ilçesinde teröristler tarafından raylara tuzaklanan el yapımı patlayıcı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıkarken, ölen ya da yaralanan olmadı.
...
Hac ücretleri açıklandı
Ankara - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki hac kuralarının çekilmesinin ardından hac ile ilgili en çok merak edilen soruları cevapladı. Hac ücretleri de açıklandı.
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Hem kasayı soydu hem baklava yedi
İstanbul - Kartal'da bir baklavacıya giren arsız hırsızın kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinde bulunan baklavaları yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın daha önce de aynı iş yerine girdiği öğrenildi.
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Dev dalgalar çocuğu az daha yutuyordu
Honolulu - ABD'nin Havai eyaletinde plaj kıyısında oyun oynayan çocuk ölümden döndü.
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Akülü arabası çalındı, artık dışarı çıkamıyor
Konya - İki ay önce akciğer kanserinden babasını kaybeden 26 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kızın akülü arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

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