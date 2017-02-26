Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Gündeminde o manşet vardı Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, ulusal bir gazetenin "Karargah Rahatsız" manşetli haberini sert biçimde eleştirdi. ... Yunan Bakana sert cevap: O şımarık çocuğa... Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a, "Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir, hükümet bilir. O şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar" diye cevap verdi. ... 25 yıl önceydi: 613 kişi vahşice katledildi ! Bakü - Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilen 613 sivil, katliamın 25. yıl dönümünde törenle anıldı. ... 13 PKK'lı terörist öldürüldü Ankara - Bitlis ve Mardin'de 13'ü ölü olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi. ... İnsanlar havaya savruldu ! Kunming - Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı. ... Kimse aldırmadı ! Chita - Rusya'da yaya geçidine süratli gelen bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen adama çarptı. Yaralanan adam kendinden geçerken, kazadan çok daha üzücü bir olay yaşandı.
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