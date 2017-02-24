Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan: İdam için de referanduma gidilebilir

Manisa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse idam için de referanduma gidilebileceğini söyledi.

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Başbakan Yıldırım: Biteceksiniz başka yolu yok

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütünün açtığı hendekler nedeniyle Kürt kökenli vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Şimdi ne konuşuyorlar, 'aman bu referandumda evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz, başka yolu yok" dedi.

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TSK: El Bab kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016 tarihinde Koalisyon Güçleri ile koordineli olarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, bugün itibariyle El Bab bölgesinin kontrol altına alındığını açıkladı.

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Kandil'de 27 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucu 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakan Müezzinoğlu'ndan emeklilere müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilerin maaşlarını hangi bankadan almak istiyorlarsa problem yaşamadan alabileceklerini söyledi. Bankalara gerekli talimatın gönderildiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "Bankalar, yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrakı dışında başka hiç bir evrak istemeyecekler. Onun dışında hiç bir şart öne sürmeyecekler" dedi.

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İşte Beşiktaş'ın rakibi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

