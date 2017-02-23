Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi karşısında Pakistan'ın Türkiye'ye verdiği desteğe işaret ederek, "Kardeş Pakistan'ın atacağı ilave adımlarla FETÖ artık Pakistan'da hayat alanı bulamayacak ve tamamen ülkeyi terk edecektir" dedi.

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"El Bab'ın tamamına yakını kontrol altında"

İzmir - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı. İlçe merkezine girildi. Büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama bittiğinde artık 'DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir' diyeceğiz" dedi.

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81 ilde operasyon: Bin 853 gözaltı

Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğünce, aranan şahısların yakalanması amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 853 kişi yakalandı.

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31 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

Konya - Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Cezası cami nöbeti: Bastonu silah sayıldı

Manisa - Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak için değnekle bir kişiye vurduğu iddiasıyla hakkında dava açıldı. 82 yaşındaki yaşlı kadına verilen 3 bin liralık para cezası, ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezasına çevrilerek cami bekleme cezasına dönüştürüldü.

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Bu köprüden okula gidiyorlar

Batman - Sason ilçesine bağlı iki mahallede yaşayan vatandaşlar işlerine, öğrenciler ise okullarına yetişebilmek için hayatlarını riske atıyor.

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Derbi maçın hakemi açıklandı

İstanbul - Derbi maçın hakemi belli oldu. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

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Volkan Demirel'den kötü haber

İstanbul - Fenerbahçe'de dün oynanan Krasnodar maçında sakatlanarak oyundan çıkan Volkan Demirel'in 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

