Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldı Ankara - Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı. ... "Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları bile yeter" Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihteki sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının bile parlamenter sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu söyledi. ... Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesi Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi. ... Fırat Kalkanı Harekatında 183. gün Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi. ... 15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Yolunu kesip kaçırdılar Mexico City - Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı. ... Kadın sürücünün park imtihanı ! Hubei - Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.
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