Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldı

Ankara - Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.

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"Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları bile yeter"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihteki sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının bile parlamenter sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu söyledi.

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Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesi

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi.

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Fırat Kalkanı Harekatında 183. gün

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

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15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Yolunu kesip kaçırdılar

Mexico City - Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.

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Kadın sürücünün park imtihanı !

Hubei - Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.

