Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Evetle ülke bölünecek olsa, Kandil koşa koşa evet der"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Referandumdan evet çıkarsa ülke bölünür" diyenlere, "Yahu bu referanduma 'evet' deyince ülke bölünecek olsa, önce Kandil koşa koşa evet der. Onların amacı Türkiye'yi bölmek değil mi zaten?" dedi.

...

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

Ankara - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.

...

44 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 182'nci gününde teröristlerle çıkan çatışmada ve icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

...

"PKK'nın, CHP'nin kuyruğuna takılmak asıl çelişki değil mi?"

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Niye evet diyor muşuz? Ne yapacaktık; FETÖ'nün yanında mı duracaktık?. Evet derken, dünkü sözlerimizle çelişmiyor muymuşuz; niye çelişelim, PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde Ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?" dedi.

...

Rakka operasyonuna karşı çıktı

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rakka operasyonuna karşı çıktı.

...

Hakkari kırsalı ve Zap bölgesine hava harekatı

Ankara - Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Hakkari kırsalında ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 10 hedefi ateş altına alarak imha etti.

...

Driftçi trafik magandası kamerada

İstanbul - Altınşehir'de drift yaparak araçların arasında 'makas' atan trafik magandası adeta faciaya davetiye çıkardı. Trafik canavarının yaptığı tehlikeli hareketler, hemen arkasında seyreden arkadaşı tarafından kaydedildi.

...

Galatasaray'dan sert açıklama: Hakemler...

İstanbul - Galatasaray, hakem hataları ve Beşiktaş derbisinin pazartesi günü oynanmasına dair sert bir açıklama yaptı.

