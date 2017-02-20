Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Referandumda böyle oy kullanacağız Ankara - YSK, referandumda kullanılacak oy pusulalarını basın ile paylaştı. ... Belçika'dan Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis Brüksel - Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a Bruges Ağır Ceza Mahkemesi gıyaben 15 yıl hapis cezası verdi. ... Zap'a ikinci harekat: 23 terörist daha... Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen 2. hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Feci kazada ölü sayısı 8 oldu Iğdır - İki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı. ... 27 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 181'inci gününde icra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucu toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... İnanılmaz kurtuluş kamerada ! Pekin - İnanılmaz kurtuluş kameraya yansıdı. ... Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a sert sözler İstanbul - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş'a serzenişte bulunarak, "Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız" dedi.
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