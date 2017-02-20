Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Referandumda böyle oy kullanacağız

Ankara - YSK, referandumda kullanılacak oy pusulalarını basın ile paylaştı.

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Belçika'dan Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis

Brüksel - Belçika'da yargılanan Fehriye Erdal'a Bruges Ağır Ceza Mahkemesi gıyaben 15 yıl hapis cezası verdi.

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Zap'a ikinci harekat: 23 terörist daha...

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen 2. hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Feci kazada ölü sayısı 8 oldu

Iğdır - İki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

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27 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 181'inci gününde icra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucu toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İnanılmaz kurtuluş kamerada !

Pekin - İnanılmaz kurtuluş kameraya yansıdı.

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Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a sert sözler

İstanbul - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Beşiktaş'a serzenişte bulunarak, "Gelip şikayetçi olmuyorsanız o zaman siz şike yaptınız" dedi.

