Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan: Bir insanın karakterinde tarafsızlık olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya böyle şey olur mu? Cumhurbaşkanı olacaksın, kurucusu olduğu partiyle ilişkin kesiliyor. Bir insanın karakterinde tarafsızlık olur mu? Olmaz! Gerçekçi olmak lazım" dedi.

...

"Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz" dedi.

...

Bakan Soylu terör saldırısına ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, terör saldırısının yaşandığı Şanlıurfa Viranşehir'de inceleme yaptı.

...

Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin 26 gözaltı

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir Hakimler ve Savcılar Sitesine bombalı araçla yapılan saldırının ardından başlatılan operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

...

16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 179'uncu gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

...

Seçmen listeleri askıya çıktı

Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

