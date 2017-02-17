Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Kahramanmaraş -"Bu sistemi şahsım için isteyecek kadar karaktersiz değilim"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Neyi istediniz de yapamadınız' eleştirilerine yanıt olarak, "Bu sistemi şahsım için isteyecek kadar karaktersiz değilim" dedi.



"KKTC çözümde bir adım önde"

Malatya-Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir adım önde olduğunu söyledi.



Bunun adı trafik terörü

İstanbul - İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapmaya çalışarak yolu birbirine katan sürücü, kendisini uyarmaya çalışan vatandaşlardan kaçarken arkasında bulunan motosikletli yolcuları göz göre göre ezdi ve kaçtı. Olay anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara -Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci gününde, tespit edilen DEAŞ hedeflerine ateş destek vasıtalarıyla 70 atış yapıldı. Savaş uçaklarıyla da 7 DEAŞ hedefi vurulurken, gün içinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.



Yarım asırlık aşk

Eskişehir -Eskişehir Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde günlerini geçiren ve 50 yıldır birlikte olan Ali Sezgin ve Habibe Sezgin çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen ilk günkü heyecanla evliliklerini yaşıyor.



Merdiveni masanın üzerine koyunca...

New York - Merdiveni masanın üzerine koydu, kaza kaçınılmaz oldu.

