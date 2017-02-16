Günün özeti

"Terörü turizmde avantaj sağlamak için kullanmayalım" Başbakan Binali Yıldırım, "Gururla ve güvenle söylüyorum. Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye o kadar güvenli. Paris ne kadar güvenliyse İstanbul o kadar güvenli. Turizmi baltalamak için avantaj sağlamak için lütfen bunu kullanmayalım"dedi. ... Bakan Işık, El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacak. Birisi Münbiç, birisi de Rakka olacak. Münbiç'te PKK-PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz" dedi. ...
15 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 177. gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. ... Tudor imzaladı Galatasaray, Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
... İran sınırında 600 kilo eroin ele geçirildi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gürbulak sınır kapısında, 600 kilogram eroin ele geçirildiğini ve ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğunu bildirdi. ... Çanakkale sallanmaya devam ediyor Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem hareketliliği devam ediyor.
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