13.02.2017 18:00 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Evetler ciddi miktarda önde"

Ankara - Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Kampanyanın başında olmamıza rağmen evetler ciddi miktarda önde gözüküyor. Kampanya ilerledikçe evet kampanyasının çok daha ciddi şekilde destek bulacağına inanıyorum" dedi.

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"Kimse terörle İslam'ı yan yana getirmesin"

Manama - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse terörle İslam'ı yan yana getirmesin" dedi.

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Dört isim disipline sevk edildi

Ankara - MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildiğini açıkladı.

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El Bab'dan şehit haberi geldi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatından acı haber geldi. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle devam eden çatışmalarda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

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Haftalık terörle mücadele raporu açıklandı

Ankara - İçişleri Bakanlığı, 6-13 Şubat haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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Faturamatik Yakup'a ödül

Ordu - "Faturamatik Yakup" olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, müşterilerinin elektrik, telefon, su, doğalgaz, GSM gibi faturalarını ülke genelindeki bayilikleri vasıtasıyla ödeme işlemi gerçekleştiren aynı isimli şirket tarafından ödüllendirildi.

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800 metre yarışında görünmez kaza

Dublin - İrlanda'da düzenlenen üniversitelerarası oyunlarda ilginç bir olay yaşandı.

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Evi yakan aşıktan romantik veda

Bartın - Amasra ilçesinde mumlarla sevdiğinin ismini yatağın üzerine yazıp özür dilerken evi yakan romantik aşık Tanju Korkmaz, bu sefer mumlarla veda etti.



