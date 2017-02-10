Günün özeti

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye referanduma gidiyor

Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye referanduma gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
...
Erdoğan: Bunun adı Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sistemin ABD'deki ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bunun adı Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi" dedi.
...
165 DEAŞ hedefi vuruldu, 23 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 171'inci gününde topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 154, hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ terör örgütü hedeflerine atış yapıldı, gün içinde 23 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
...
Soğuk hava geri geliyor
Kar ve soğuk yurda dönüyor. Şimdiden soğumaya başlayan hava özellikle yarından itibaren daha da hissedilecek. Hafta sonu kar yağışı da başlıyor.
...
Ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
İstanbul Bağcılar'da bir kişi ayrıldığı kız arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Vurulma anı güvenlik kamerasına yansırken, genç kızı öldüren adamın sosyal medya hesabından cinayeti işleyeceğini daha önce duyurduğu, hatta alacağı cezayı bile hesapladığı ortaya çıktı.
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