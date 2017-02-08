08.02.2017 18:10 Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.



CHP'nin 'rejim' yaygarasına sert çıktı

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği ile Türkiye'de rejimin değiştirileceği iddialarına sert çıkarak, "Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında milletimizle birlikte şahsımı bulur" dedi.

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El Bab'da stratejik tepeler alındı, 58 terörist öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 169. gününde 58 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. El Bab'ın kontrolü açısından stratejik önemi olan tepeler de Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirildi.

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Türkiye monarşiyle yönetilseydi bunlar kralcı olurdu"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, CHP liderliğindeki hayır cephesine, "Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı" sözleriyle yüklendi.

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Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin ise hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

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İmzalar atıldı: İşte babaanneye verilecek 'torun' maaşı

Ankara - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi için bu ay talepleri alacaklarını ve projenin Mart ayı itibariyle fiilen uygulamasına geçileceğini belirterek, "Net asgari ücretin yüzde 30'u yani 425 lira katkı sağlayacağız büyükanneye" dedi.

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İstanbul'da kapkaç girişimi kamerada

İstanbul - Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen kadınların çantasını kapkaç yapmak istedi. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine kapkaççının hızla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hırsız böyle yakalandı

Bogota - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da otobüste hırsızlık yapan şahıs, böyle yakalandı.



