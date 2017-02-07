07.02.2017 17:53 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan: Alamadılar, alamayacaklar !

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının amacının Türkiye'yi ürkütmek olduğunu belirterek, "İstediklerini alamadılar, iddia ediyorum, alamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir, olamayacaktır" dedi.

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"CHP'yi Allah ıslah etsin"

Başbakan Binali Yıldırım, "CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz PKK, FETÖ ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz" dedi.

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21 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 168'inci gününde, 21 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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"Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç neden hapiste ?"

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan gazetecilere bir kez daha sahip çıktı.

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İTÜ'de FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

İstanbul - Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı.

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"Perinçek ve yoldaşlarıyla Erdoğan arasında tercih..."

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır" dedi.

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Kupada eşleşmeler belli oldu

İstanbul - Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu.

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Fikret Orman özür diledi

İstanbul - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bizim kendi adımıza yaptığımız bir hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum" dedi.



