06.02.2017 18:06 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Kurtulmuş'tan 'Varlık Fonu' açıklaması

Ankara - Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonuna devrine ilişkin olarak, "Ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, olası birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir" dedi.

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Tatil bitti: Ders zili yeniden çaldı

İstanbul - Yarıyıl tatili sona erdi, okullar yeniden açıldı.

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321 hedef vuruldu: 13 terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 167'nci gününde, karadan ve havadan 321 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik atış yapıldığını, operasyonlar sonucu 13 DEAŞ'lı teröristin öldüğünü, 8 teröristin ise yaralandığını açıkladı.

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Çanakkale beşik gibi !

Çanakkale - Çanakkale art arda depremlerle sarsıldı.

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DEAŞ'a 29 ilde operasyon: 748 gözaltı

Ankara - İçişleri Bakanlığı, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İnanamayacaksınız: Yetim kuzu 'anne' diye bağırıyor

Erzurum - Ölmek üzere olduğu için kesilen koyunun karnından sağ çıkarılan kuzu, 'anne' diye bağırıyor. 4 günlük kuzu görenlerin ilgi odağı oldu.

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Tam bir futbol tutkunu

Diyarbakır - 49 yaşındaki Azize Ay, 35 yıldır futbolla yatıp, futbolla kalkıyor. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve binin üzerinde spor gazetesi biriktiren Ay, önemli spor olaylarını da defterine not alıyor. Ay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tanışmak istiyor.



