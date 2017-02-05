05.02.2017 18:00 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"PKK, FETÖ, HDP hayır dediği için evet"

İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım, "PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Hayırcılara bakın ona göre kararınızı verin" dedi.

...

Gözaltı sayısı 450'yi buldu

Ankara - Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen dev operasyonda gözaltına alınanların sayısı 450 kişiye ulaştı.

...

İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı

İstanbul - Küçükçekmece'de servis aracı, seyir halindeki metrobüse çarptı. 7 kişinin yaralandığı kazada, metrobüs yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

...

33 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 166. gününde 33 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 4 DEAŞ'lının yaralandığını açıkladı.

...

Trump Londra'da protesto edildi

Washington - ABD Başkanı Donald Trump'ın müslüman ülkelere uyguladığı seyahat yasağı Londra'da protesto edildi.

...

Şifresini paylaştı: Tercih etmediği okula yerleşti

Mersin - Anamur ilçesinde LYS'den 357 puan alan ve tercih etmediği bir yer gelen Irmak Uysal'ın üniversite tercihlerinin, kuzeni tarafından değiştirildiği ortaya çıktı.

...

Kadınların bitmeyen çilesi: Eşeklerle su taşıyorlar

Şanlıurfa - Siverek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güvercin köyünde kadınlar, köylerinde su bulunmadığı için her gün 2 kilometre uzaklıktaki kuyulardan eşek sırtında su taşıyor.



