04.02.2017 18:02 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Çamlıca Kulesi ne zaman açılacak ?

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yıldırım televizyon kulesinin Ramazan Bayramı'ndan önce açılmasını hedeflediklerini söyledi.

...

DEAŞ'ın 4 sözde emiri etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165'inci gününde 4'ü DEAŞ'ın sözde emiri olmak üzere toplam 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

...

"Polise ve askere sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan kurşundur. Askere sıkılan her kurşun millete sıkılan kurşundur" dedi.

...

Vize yasağı geçici olarak durduruldu

ABD'nin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeden gelen yolculara uyguladığı vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

...

O uygulama hayata geçirildi

Şehirler arası otobüslerde 'sivil trafik uygulaması' hayata geçirildi. Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru güzergah üzerinde trafik açısında yaşanan ihlalleri değerlendirerek cezai işlem uyguladı.