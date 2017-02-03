Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

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Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

DEAŞ havadan karadan vuruldu: 47 terörist daha öldürüldü
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde, 135 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtalarıyla, 64 hedef de uçaklarla vuruldu. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
...
Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 2,46, yurt içi üretici fiyat endeksi de Ocak'ta yüzde 3,98 arttı
...
ÖTV ve KDV düzenlemesi yürürlükte
Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bazı eşyalarda yapılan ÖTV, konutta ise KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
...
Bakan Çelik: Masa başında tarım olmaz
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Masa başında tarım olmaz. Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada, merada, ahırda olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız" dedi.
...
Rizeli Heidi yaşadıklarını anlattı
Doğum yapan keçisini okul çantasında sırtında taşıyan Rizeli Hamdu Sena Bilgin yaşadıklarını anlattı.
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AVM'de korkunç olay!
Anne kucağındaki bebek yürüyen merdivenlerden böyle düştü.
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